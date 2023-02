Mercato senza 8 in pagella e neanche 7: diamo un giusto senso alla realtà

Diamo un giusto senso alla realtà. Dopo l’ultima sessione di mercato, la più povera e inconsistente degli ultimi anni, sarebbe fuori luogo dare voti alti ai club di Serie A. Rifilare un 8 in pagella sarebbe una forzatura, ma anche il semplice 7 non avrebbe un significato. Attestiamoci sul 6,5 come massimo voto, nel rispetto di una libertà di pensiero e di giudizio che bisognerebbe avere sempre per non vendere simpatici duplicati come se fossero Rolex fiammanti. Nessuno si sarebbe immaginato un mercato diverso, anzi l’ultimo giorno è stato anche abbastanza movimentato. Ma gli “8” o anche i “7” in pagella facciamoli dare a scuola quando l’alunno risponde brillantemente alle domande. Per un argomento a piacere basta e avanza il 6,5, al massimo, senza esagerare: in caso contrario, la gente sa capire da sola.