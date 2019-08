Mercato Samp: da Kamano a Ben Arfa. Piace sempre Simeone

La Samp deve adesso concentrarsi sul mercato in entrata, dopo le numerose uscite che fin qui non hanno dato certezze a Di Francesco. Per il ruolo di esterno offensivo piacciono sempre Kamano del Bordeaux e Rigoni dello Zenit: per il primo stanno andando avanti i contatti con l’agente, sul secondo c’è stata una franata per le eccessive richieste, ma l’affare potrebbe anche riaprirsi. Nei giorni scorsi la Samp ha provato per Ben Arfa, trovando dei varchi giusti, ma scoprendo poi una concorrenza importante considerato il fatto che sia svincolato e che quindi abbia dei costi molto alti. Confermiamo il gradimento per Simone, in attesa che i contatti con la Fiorentina possano portare a una trattativa.