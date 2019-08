Mercato Napoli: Verdi verso la conferma (e il Toro su Kamano). Due esuberi…

Un bel mercato, quello del Napoli. Ha cercato fino all’ultimo di prendere Mauro Icardi, ma non ha mai avuto lo spiraglio giusto. Mosse in piena coerenza. Finisce qui? Bisogna sempre seguire passo dopo passo e non tirare le somme a tre giorni e 9 ore dallo stop, ma la tendenza è questa. Quindi, il Napoli è intenzionato a confermare Verdi, a meno di clamorosi colpi di scena. E infatti il Torino sta stringendo per Kamano del Bordeaux, operazione appena sotto i 10 milioni. In uscita restano due situazioni aperte: Hysaj al Valencia, ma alle condizioni del Napoli. E Tonelli last minute, dopo che la Fiorentina ha preferito virare su Caceres, appena arrivato in Toscana per le visite.

Foto: Napoli Twitter