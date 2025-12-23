Mercato libero: il comunicato della Lazio

23/12/2025 | 21:16:40

La Lazio potrà fare mercato a gennaio senza vincoli. Questo il comunicato del club: “A seguito della comunicazione ricevuta dalla FIGC, è ufficialmente aperto il mercato libero. La S.S. Lazio entra in una nuova fase della stagione, pronta a valutare con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità del Club. Il futuro si costruisce passo dopo passo”.

Foto: logo Lazio