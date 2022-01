Mercato Juve: Morata in attesa. Il balletto Bentancur-Nandez

Con Vlahovic in arrivo, ora cosa ne sarà di Alvaro Morata? Normale che lui non veda l’ora di partire per raggiungere il Barcellona dove avrebbe la visibilità necessaria. Dipenderà molto dalla situazione budget di un club come quello blaugrana che deve stare attento a qualsiasi passo sul mercato, ma la situazione va seguita con attenzione. Esattamente come bisogna stare attenti al balletto Bentancur-Nandez, situazione che varrebbe anche se uscisse un altro centrocampista bianconero. Su Bentancur, come segnalato giorni fa dall’Inghilterra, c’é l’Aston Villa, bisogna vedere a quali condizioni. E Nandez è una pista che si è aperta nel pomeriggio con possibilità di andare fino in fondo se uscisse un altro centrocampista.

FOTO: Twitter Juve