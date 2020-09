Mercato Genoa: la sorpresa Asoro e la situazione reparto per reparto

Joel Asoro è la sorpresa di giornata del mercato del Genoa. L’attaccante classe 1999 arriverà domattina per le visite, ha qualità importanti e una velocità impressionante. Il Genoa sta ovviamente lavorando su altri fronti. Per la difesa prosegue il pressing sia per Ranocchia per Juan Jesus, ripetiamo che l’idea di massima resta, se fosse possibile, quella di prenderli entrambi. Per la fascia destra tutto su Karsdorp, a sinistra il sogno è Danny Rose. Arrivato Zajc, un vecchio obiettivo del 20 agosto che si è concretizzato, ora l’obiettivo è quello di chiudere per Badelj dopo il via libera della Lazio. Sempre monitorati Younes e Borini, ma accadranno alte cose per un Genoa sempre molto attivo sul mercato.