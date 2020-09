Mercato Genoa: Da Zajc a Ranocchia. Badelj, accordo con la Lazio. Le uscite

Il Genoa ora accelera. Dal 20 agosto era forte su Zajc, seguito da altri tre club italiani, adesso siamo davvero ai titoli di coda, scavalcata la concorrenza con il via libera del Fenerbahce. Per la fascia pole per Karsdorp, a questo punto il centrocampista Calò può andare al Brescia che se la gioca con il Pordenone, ma senza Sabelli nell’operazione. Fiducia di arrivare a Ranocchia, sarebbe un ritorno, con la possibilità di provare un nuovo affondo per Juan Jesus. Per Badelj c’è l’accordo totale con la Lazio, ora si cercano le intese con il croato. Maran giocherà con il 3-5-2, da qui la possibilità di rinunciare a qualche esterno: Younes resta in piedi, ma farebbe la mezzala, l’Hellas a questo punto può avere qualche chance in più.