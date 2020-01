In Italia il mercato si è ufficialmente concluso oggi alle ore 20, ma le società di Serie A possono ancora concludere affari in uscita (oltre all’acquisto di svincolati). Già, perché all’estero ci sono alcuni Paesi in cui la sessione invernale è aperta. Di seguito le date di chiusura dei principali mercati stranieri aperti:

Bundesliga austriaca 6 febbraio

Superliga argentina 19 febbraio

Premier League russa 21 febbraio

Premier League ucraina 28 febbraio

Super League cinese 28 febbraio (sospeso)

Serie A brasiliana 2 Aprile