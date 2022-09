Mercato chiuso, ma non ovunque. Ecco dove sono ancora aperte le trattative

Ieri alle 20 è giunto il gong finale della finestra estiva di calciomercato in Italia. A partire da quel momento, le squadre non hanno potuto più effettuare operazioni in entrata. Fanno eccezione gli svincolati: se la risoluzione del contratto con il loro ultimo club è avvenuta prima del termine della sessione estiva, potranno essere tesserati anche nelle prossime settimane. In Austria, Croazia, Danimarca, Norvegia, Olanda e Svizzera il mercato si è chiuso l’ultimo giorno di agosto. Francia, Germania, Inghilterra e Spagna hanno condiviso con l’Italia la scadenza del 1 settembre. Scozia e Polonia hanno seguito questa scia ma, per via del fuso orario, non è stato lo stesso per tutti. Stop ai tesseramenti in Bundesliga alle 18, in Ligue 1 alle 23, in Liga e Premier allo scoccare della mezzanotte italiana. La federazione belga si è presa qualche altro giorno, fissando la data di chiusura per martedì 6 settembre. In Turchia e Repubblica Ceca si andrà avanti fino all’8 settembre, mentre ci sarà ancora più tempo per i club greci (15 settembre) e portoghesi (22 settembre).