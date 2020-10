Mercato chiuso: da Mandzukic a Balotelli, ecco l’elenco dei principali svincolati

Finito un mercato, ne comincia un altro. Come ogni anno, sono tante le occasioni che si presentano alle squadre per tesserare i giocatori rimasti ormai svincolati. Alcuni di loro hanno anche scritto pagine importanti della storia del calcio.

Uno degli svincolati di lusso è senza dubbio Daniel Sturridge, campione d’Europa con il Liverpool nel 2019 e rimasto ora senza squadra, insieme a Hatem Ben Arfa. Non mancano le conoscenze del calcio italiano, come Mario Mandzukic e l’omonimo Balotelli, oppure Alexandre Pato e Andrea Bertolacci senza dimenticarci di Giampaolo Pazzini. E ancora Fabio Borini e gli ex Inter Fredy Guarin e Kwadwo Asamoah, quest’ultimo fresco di risoluzione contrattuale.

E poi Cyril Thereau e i terzini Ivan Strinic, Bacary Sagna, Ignazio Abate, Romulo e Fabrizio Cacciatore. Appetibili sul mercato sono anche i difensori del Real Madrid Ezequiel Garay e dell’Arsenal Gael Clichy,i centrocampisti con un passato al City Yaya Touré e Samir Nasri, e Antonio Valencia, che ha indossato invece la maglia dell’altro Manchester.

Foto: twitter Brescia