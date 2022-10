Meraviglioso Napoli: tripletta di Osimhen e squillo di Kvaratskhelia. Poker al Sassuolo e vetta consolidata

Il Napoli continua a dare spettacolo anche contro il Sassuolo al Maradona. La compagine di Spalletti si è imposta con un perentorio 4-0 contro il Sassuolo, in virtù della tripletta di Osimhen e del gol di Kvaratskhelia.

Dopo poco più di tre minuti il Napoli è già in vantaggio con Osimhen, bravo a trasformare in rete con controllo e tap-in un cross di Di Lorenzo spizzato da Kvaratskhelia. Inarrestabile il nigeriano, sempre a segno da quando è rientrato dall’infortunio. Il nigeriano raddoppia al 20′, ancora su assist Khvicha Kvaratskhelia. Facile tapin di piatto per l’attaccante.

Il Sassuolo dopo la scoppola iniziale si riprende. Pinamonti ha due importanti occasioni per rimettere i neroverdi in partita, ma Meret è bravo. Al 33′, Kvaratskhelia sigla il tris dopo due assist. Palla di Lobotka, sale male la difesa del Sassuolo, il georgiano infila la difesa emiliana e insacca per il 3-0.

Nella ripresa, i ritmi si abbassano, il Napoli gestisce il netto vantaggio e risparmia le energie per i prossimi impegni. Da valutare le condizioni di Kvaratskhelia, uscito per dei problemi ai flessori e con del ghiaccio in panchina.

Nel finale, al 77′, Osimhen trova la tripletta personale, il gol del 4-0, con un pallonetto straordinario. All’83’, Sassuolo che finisce in 10 per l’espulsione a Laurienté.

Finisce con un secco 4-0, il Napoli vola, sale a 32 punti, ottenendo la 13a vittoria di fila tra campionato e Champions. Milan momentaneamente a -6.

Foto: twitter Napoli