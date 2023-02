Meraviglioso Napoli: 2-0 (Osimhen e Di Lorenzo) con dominio a Francoforte

Il Napoli compie un grande passo in avanti verso la qualificazione ai quarti di finale della Uefa Champions League. La compagine di Spalletti batte 2-0 l’Eintracht Francoforte, in una gara precisa, determinata, da prova di forza in Germania.

Inizio gara complicato per i campani, contro un avversario che era partito bene, creando qualche problema alla retroguardia partenopea. Poi il possesso palla degli azzurri è cresciuto minuto dopo minuto per intensificarsi a un quarto d’ora dalla fine del primo tempo.

Il primo squillo lo dà Lozano, che sguscia via alla difesa dell’Eintracht e di destro, colpisce il palo. Sul proseguimento, Osimhen viene steso in area da un difensore di casa e il Napoli usufruisce di un calcio di rigore. Dagli 11 metri però, Kvaratskhelia si fa parare il tiro da Trapp.

Ma il Napoli è furente. Due minuti dopo, ruba palla Lobotka, palla per Lozano che vede in mezzo Osimhen che segna la rete del vantaggio azzurro al 40′.

Osimhen che segna un gol analogo due minuti dopo, ma in netto fuorigioco. Il Napoli conduce 1-0, ancora e sempre nel segno dell’uomo mascherato, Victor Osimhen.

Nella ripresa, ci si attende la reazione dell’Eintracht ma il Napoli gestisce bene e sfiora il 2-0 con Kvaratskhelia , ma Trapp gli nega ancora la rete. Al 58′ ingenuità di Kolo Muani. Il francese entra male sulla caviglia di Anguissa e viene espulso.

Il Napoli gestisce ancora meglio il possesso e al 65′ raddoppia. Azione da playstation per gli azzurri, Osimhen, Lozano, per Kvaratskhelia , che di tacco serve a rimorchio Di Lorenzo che di sinistro segna un gol strepitoso, per una delle azioni più belle della Champions.

Il Napoli prova anche a chiudere i conti con il tris. Nel finale chance per Lozano. Ma finisce 2-0 per gli azzurri che vedono per la prima volta la qualificazione ai quarti di finale di Champions.

Foto: twitter Napoli