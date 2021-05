Meraviglia Vlahovic: doppietta alla Lazio. Per la Fiorentina svolta salvezza

Al Franchi si affrontano Fiorentina e Lazio per l’anticipo del sabato sera della 35a giornata di Serie A 2020-21.

La prima chance è per Castrovilli dopo 10′, ma il suo sinistro esce sul fondo. Un minuto più tardi Correa ha la chance dell’1-0: sponda di Milinkovic-Savic su intuizione di Radu, ma Dragowski fa un miracolo e salva i suoi.

Al 32′ la gara si sblocca ed è il solito Vlahovic l’autore del gol: bella azione della squadra di casa sul lato sinistro. E’ il ventesimo gol in stagione per il numero 9 Viola.

Castrovilli tiene palla e serve l’inserimento di Biraghi: cross basso per il serbo che insacca a porta spalancata.

Al 40′ Pulgar dal limite dell’area ha una buona possibilità per il 2-0 Viola, ma il suo tiro viene deviato da Acerbi e termina in corner, Immobile trova i guantoni di Dragowski su un bel colpo di testa.

Si va al riposo con la squadra di Iachini avanti di misura, decide il gol di Vlahovic dopo un bel primo tempo.

Nella ripresa la Lazio spinge per trovare il pari, ma sono Pezzella e Vlahovic i più pericolosi: il difensore conclude di testa a lato, il serbo trova Reina in due occasioni.

Si incattivisce un po’ il match, ammoniti nel giro di 20′ Pezzella, Radu, Leiva, Luiz Felipe ed Andres Pereira dal direttore di gara Maresca.

All’89’ la Fiorentina chiude la gara con il ventunesimo gol in stagione di Dusan Vlahovic: gran traversone di Pulgar dalla bandierina, l’attaccante brucia Luiz Felipe e batte Reina per una vittoria che è una vera e propria svolta in ottica salvezza.

Finisce in 10 uomini la Lazio con il secondo giallo di Andres Pereira, intervento falloso su Venuti nel recupero.

Aspettando le altre sfide salvezza l’undici di Iachini può rientrare negli spogliatoi e fare festa: i tre punti di stasera sono più di una mezza ipoteca sulla permanenza in categoria.

Foto: Twitter Fiorentina