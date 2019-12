Mentalità Liverani: il Lecce cresce sempre più

Quando hai alle spalle una società che ha saputo fare della programmazione la principale virtù, puoi guardare al presente e al futuro con fiducia. Quando il tuo allenatore si chiama Fabio Liverani, devi stare tranquillo che sarà organizzato e avrai la mentalità giusta. Il Lecce sta interpretando il ritorno in Serie A come meglio non avrebbe potuto: 14 punti in 14 partite rappresentano una media confortante, il passo giusto per arrivare alla salvezza. Ma piace soprattutto il modo: squadra sempre viva, anche nelle difficoltà, anche quando c’è da soffrire un po’ di più. Il modo migliore per continuare a crescere.

Foto: Twitter Lecce