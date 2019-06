Menichini: “Lotito decisivo per la salvezza, ha dato acqua e zucchero a Micai”

Leonardo Menichini, allenatore della Salernitana, è intervenuto così in conferenza stampa dopo la salvezza ottenuta nel playout contro il Venezia: “Il merito di questa vittoria è di Claudio Lotito, perché a fine primo tempo Micai ha avuto un malessere e rischiava di essere sostituto. Il presidente che è sceso negli spogliatoti, ha dato a Micai acqua e zucchero e l’ha convinto a giocare. Micai poi è stato un grande protagonista di questa gara salvando più volte il risultato con grandi interventi e ha parato un rigore decisivo. Abbiamo avuto un grande handicap come l’espulsione di Minala che ci ha danneggiato notevolmente, ma siamo riusciti a stare sempre in partita giocando addirittura meglio in 10 uomini che in 11. Dedica? Alla mia famiglia: da casa hanno patito da matti. Quando si fa l’allenatore si coinvolge inevitabilmente i propri cari. Poi ai tifosi perché che si meritano questa gioia. Siamo riusciti a compattare un ambiente completamente diviso prima che arrivassi. Infine alla proprietà che mi ha dato questa grande fiducia e responsabilità. Prendere le chiavi di questa panchina all’ultima di campionato con quello score delle ultime giornate non era facile. Ho cercato di lavorare psicologicamente sui ragazzi cercando di tirare fuori dentro di loro tutte le energie possibili”, ha concluso Menichini.

Foto: sito ufficiale Salernitana