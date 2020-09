Menez valore aggiunto: merita solo coccole e fiducia

Jeremy Menez non può certo essere discusso, è il valore aggiunto della Reggina. E lo ha dimostrato già nell’esordio di ieri all’Arechi: nel primo tempo si è messo al servizio della squadra, cercando le intuizioni geniali, nella ripresa si è inventato un gol incredibile che avrebbe permesso alla Reggina di conquistare i tre punti senza l’immediata reazione della Salernitana. Menez ha ritrovato l’entusiasmo che aveva perso negli ultimi anni, il ritorno in Italia non può che fargli bene, merita coccole fiducia per un campionato da protagonista.

Foto: twitter Reggina