Menez-Reggina, il colpo di Taibi. Domani pomeriggio la presentazione al “Granillo”

Il presidente Gallo voleva un grande colpo. Il direttore sportivo Massimo Taibi è stato il braccio operativo per il clamoroso trasferimento di Jeremy Menez alla Reggina. Ecco l’attaccante francese in compagnia del diesse amaranto, da poche ore l’ex Milan e Roma è arrivato a Reggio e si prepara così alla presentazione ufficiale fissata per domani pomeriggio al “Granillo” con inizio alle ore 15. Menez ha firmato un contratto triennale, ma il mercato della Reggina non finirà qui, anzi è appena partito: accordo con Crisetig, in stato avanzato la trattativa per l’attaccante Charpentier (via Genoa) e contatti sempre più fitti con Viviano.