Menez-Lafferty, la volpe e l’uva: quei prevenuti sulla Reggina

La Reggina sta facendo un gran mercato, ma forse non è chiaro a tutti. Certo, poi conterà la sentenza del campo, tuttavia soltanto gli incompetenti o i prevenuti possono disconoscere l’importanza per la Serie B di operazioni come Menez e Lafferty. I prevenuti, forse è meglio dire così, sono quelli della volpe e l’uva. Tirare fuori la storia del passato di Lafferty, nulla di particolare ma solo qualche atteggiamento fuori dalle righe, è una roba non troppo elegante, anzi abbastanza ridicola. Perché poi ci sono i mandanti e gli esecutori. I mandanti sono quelli che non hanno il coraggio di metterci la faccia, da eterni secondi. Gli esecutori sono quelli che vivono di ordini, tirano fango ma è come se lo tirassero a se stessi. Il vecchio giochino di chi si nasconde e manda avanti un altro. La Reggina vada avanti per la strada di competenza, come sta facendo da un anno e mezzo. Gli eterni secondi al massimo arriveranno… terzi.