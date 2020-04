Menez: “La stampa è sempre stata cattiva con me, ma ci ho messo anche del mio”

Intervistato da France Football, l’ex-attaccante di Milan e Roma, Jérémy Menez – oggi in forza al Paris FC – ha fatto una riflessione sulla sua carriera: “Forse ho aiutato la stampa ad essere cattiva con me. Potevo esser un po’ più aperto, meno stupido. A volte sono stato stroppo stupido. A volte ero stupido, come il mio personaggio idiota che si è creato. Mi chiudevo anche con le persone che potrebbero non avermi mai fatto del male in questo senso. Odio l’ingiustizia e ho letto molte cose false su di me. Ma la stampa fa solo il suo lavoro, è così.” Oggi, però. è felice a Pairgi: “Sono contento di essere venuto qui e di restare nell’anonimato. Ho ritrovato il piacere e la voglia di giocare a calcio.”

Foto: One Football