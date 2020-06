Menez: “Ho scelto la Reggina per tornare in Serie A. Prenderò la maglia numero 7”

Poco fa, la Reggina ha presentato il neoacquisto Jérémy Menez alla stampa. Ecco le sue parole: “Ringrazio Dimitrios Sounas per avermi lasciato il numero, il 7, al quale ci tengo parecchio. Determinate sensazioni non si possono spiegare, il presidente é una persona alla mano, lui ama il calcio e fa tutto in base alla grande passione. Abbiamo parlato con il mister, io sono a sua disposizione, deciderà lui dove dovrò giocare. Per due-tre anni avevo perso la passione di poter lavorare al 100%, il calcio lo amiamo tanto, ma contano i rapporti personali. Ho avvertito una sensazione positiva parlando con il presidente. Io farò il massimo e cercherò di aiutare i miei compagni. Ma non forzerò nessuno, sono a disposizione di tutti i miei compagni. A livello tecnico non posso chiedere nulla, dobbiamo ringraziare la squadra che ha portato la Reggina in B, noi giocatori dobbiamo stare concentrati, dobbiamo lavorare per vincere il campionato e andare in serie A, io non mi nascondo. C’è fiducia e c’è amore tra di noi, io ho sentito questo, c’erano altre squadre, ma ho voluto fortemente la Reggina.”

Foto: StrettoWeb