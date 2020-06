Menez, è ufficiale l’addio al Paris FC: “Grazie a tutti”. E la Reggina…

Jeremy Menez lascia ufficialmente il Paris FC. L’ex attaccante di Milan, Roma e Psg ha annunciato la sua decisione con un messaggio pubblicato sul sito del club transalpino: “Vorrei ringraziare tutto il club e i miei compagni di squadra con cui ho avuto un grande anno. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. E questa è la cosa più importante. Per il resto, ho parlato con il Presidente e i dirigenti e abbiamo deciso di fermarci per diversi motivi personali. Ora auguro tanta felicità al Paris FC”. Per il futuro di Menez, occhio sempre alla Reggina: una trattativa nata clamorosamente qualche settimana fa e che può andare in porto nei prossimi giorni. Come abbiamo già raccontato, per certe cose sono le firme a fare la differenza, ma la fiducia del club calabrese è intatta, forse in crescita, alla luce dei contatti no stop con l’attaccante francese.

🔵 Après l’annonce de son départ, @jeremy_menez187 a souhaité s’exprimer afin d’adresser des remerciements. 👇 — Paris FC (@ParisFC) June 6, 2020

Foto: Twitter ufficiale Paris FC