Menez e il futuro: tra fantasie, invenzioni e verità

Jeremy Menez vive un momento difficile: ha un contratto fino al 2023 e dovremmo spiegare – a chi fa copia incolla perenne – che una cessione all’estero adesso farebbe perdere gli effetti del Decreto Crescita. Almeno nei due anni successivi al suo arrivo in Italia (estate 2020) è così: bisognerebbe studiare, piuttosto che riportate notizie senza senso. Era stato dato per completato (addirittura definito…) il suo trasferimento all’Hamrun Malta, addirittura si era parlato dell’inserimento di una contropartita tecnica: c’è stato chi l’ha riportato, senza concretezza, e c’è stato chi (peggio) ha incollato e ripreso come se fosse una certezza assoluta. Malta ci ha provato, sono emersi mille problemi, la trattativa è morta lì. Ora si sta cercando di capire quali siano i margini per inserirlo in rosa, sempre se negli ultimi dieci giorni abbondanti di mercato non emergeranno novità. Tenendo conto del famoso Decreto Crescita, passaggio comunque da memorizzare bene – almeno fino alla prossima estate – per non fare un bagno economico.

FOTO: Twitter Reggina