Menez: “A Brescia è sempre difficile giocare. Inzaghi mi ha ridato la voglia di giocare a calcio”

Dopo il 2-0 contro il Brescia, Jeremy Menez ha parlato della sua rete e della sua prestazione nel dopogara: “A Brescia non è mai facile, ma eravamo particolarmente arrabbiati dalla scorsa partita, siamo partiti bene e abbiamo poi fatto una bella prova. Dobbiamo proseguire così. Devo ringraziare il mister, mi ha ridato la voglia di correre e sudare, l’avevo persa per tantissimi motivi che sappiamo tutti. Sono felice. Il mister ci ha portato questa mentalità, proviamo a giocare sempre la palla e non buttarla mai”.

Foto: Instagram Menez