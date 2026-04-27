Mendy: “Sono molto emozionato. Nulla è frutto del caso”

27/04/2026 | 22:05:24

Paul Mendy, attaccante classe 2007 del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la doppietta all’esordio da titolare in Serie A.

Queste le sue parole: “Sono molto emozionato, ma quello che conta maggiormente è aver conquistato la vittoria che può valere la salvezza. Il mio gol non è frutto del caso, è una situazione che abbiamo provato col mister in allenamento. Quando mi hanno detto che avrei giocato titolare ho provato una sensazione di sorpresa, ma ha prevalso la voglia di dare una mano mettendo a disposizione del gruppo le mie qualità”.

Foto: sito Cagliari