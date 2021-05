Mendy: “Mi sembra di vivere un sogno ad occhi aperti”

Grazie alla vittoria (1-0) contro il Manchester City, il Chelsea ha vinto la seconda Champions League della sua storia. Una grande ricompensa per il suo portiere Edouard Mendy (29 anni) che era disoccupato appena sei anni fa. Dopo la partita, il portiere senegalese ha ringraziato tutti i suoi ex allenatori. “È abbastanza eccezionale. Mi sembra di vivere un sogno ad occhi aperti! Lo prendo come una ricompensa per me e la mia famiglia, le persone che erano lì quando le cose non andavano bene. Ho un pensiero per Christophe Lollichon e Petr Cech che mi hanno spinto a firmare qui. Per un calciatore, la Champions League è l’apice. Colgo l’occasione per ringraziare Frank Lampard e Jody Morris, abbiamo iniziato la stagione con loro “.

FOTO: Facebook Mendy