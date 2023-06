Mendilibar: “Non riesco ancora a credere di aver vinto l’Europa League”

Il Siviglia ha battuto la Roma in finale alla Puskas Arena, conquistando così il settimo successo in Europa League. Intervenuto ai microfoni di Movistar, il tecnico degli andalusi, José Luis Mendilibar, ha così commentato il successo contro i giallorossi: “Non so se ci credo ancora, ma è così. Abbiamo ricevuto il trofeo, ci hanno dato la medaglia e sembra che abbiamo vinto, giusto? Immagino che quando faremo una vacanza comincerò a pensare a quello che abbiamo fatto”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo iniziato male, giocando senza cercare spazi. Nel secondo tempo siamo cambiati, siamo stati più aggressivi, abbiamo tirato fuori più cross, abbiamo messo piede più area e così è arrivato il pareggi. I tempi supplementari non sono stati giocati quasi per nulla, la palla è stata ferma tutto il tempo, un infortunato, un cambio… Ma abbiamo vinto ai rigori conquistando il trofeo”

Foto: Instagram Siviglia