Mendilibar come Benitez: ecco il motivo

Dopo il trionfo in Conference League contro la Fiorentina José Luis Mendilibar è entrato di diritto nella storia, vincendo per il secondo anno consecutivo un trofeo europeo, sempre contro due squadre italiane: Roma e Fiorentina. Queste due vittorie incredibili gli consentono di diventare il secondo allenatore della storia a vincere due trofei europei in due competizioni differenti dopo Rafa Benitez, vincitore della Coppa Uefa con il Valencia nel 2004 e della Champions League l’anno successivo con il Liverpool nella celeberrima finale di Istanbul.

Foto: instagram Olympiacos