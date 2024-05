Mendilibar: “Ci sono somiglianze tra questa e la finale scorsa con la Roma. Come mi sento? Sono tranquillo, spero vada tutto bene”

Jose Luis Mendilibar, attuale allenatore dell’Olympiacos e vincitore della passata edizione dell’Europa League con il Siviglia, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Fiorentina. Per il tecnico vi è la possibilità di vincere il secondo trofeo europeo consecutivo oltre quella di scrivere una pagina di storia indelebile per il calcico greco. Queste le sue parole:

Ci sono differenze tra la preparazione di questa finale e quella scorsa?

“Vi sono tante somiglianze sul punto di partenza e quello d’arrivo. Però sono squadre e circostanze diverse”

Come spronare la sua squadra per la partita?

Dobbiamo rimanere calmi, tranquilli e fare ciò che ci ha permesso di arrivare in finale. Sarebbe un grande errore cambiare qualcosa, visto che per il momento è stato tutto positivo. Trattiamo questa partita come le altre, è questo il modo in cui siamo arrivati qui e dovremo continuare così.

E’ pronto a scrivere una pagina di storia del calcio greco?

“C’è tanta fame e voglia di vincere la partita di domani sera. Mi aspetto di vedere lo stesso sguardo dei giocatori, sono veramente motivati”

Come si sente?

Sono molto tranquillo, non vedo l’ora di svolgere l’ultimo allenamento e spero vada tutto bene. Appena prima del match ci sarà un po’ di stress, ma adesso non c’è nulla che mi preoccupa.”

