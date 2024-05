Mendilibar (all. Olympiakos): “Fiorentina? Non sono un guru, non ci saranno sorprese”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore dell’Olympiacos, Jose Luis Mendilibar, ha così parlato: “Come stiamo? Non ci sono problemi, siamo calmi e tranquilli, pronti per affrontare la finale. Occorre qualcosa di diverso per affrontare la finale? No, non occorre nulla. Restiamo noi stessi perché abbiamo la capacità di vincere con la nostra possiblità costruita in questa stagione”.

Poi ha proseguito: “Similitudini tra Atalanta e Fiorentina? Ognuno può avere la sua opinione su quale sia la squadra favorita ma sicuramente se una squadra è arrivata in finale vuol dire che sono di livello elevato e lo meritano. Ricordiamoci che il Leverkusen ha perso solo la finale, l’Atalanta è una squadra totalmente diversa da quelle affrontate finora dai tedeschi: significa che i nerazzurri sono stati bravi a sfruttare le loro caratteristiche”.

Sulla preparazione in vista della finale: “Oggi era il primo allenamento dopo un paio di giorni liberi quindi erano tutti felici di ripartire. È difficile già vedere ora la fiamma negli occhi ma non abbiamo timori: arriverà nei giorni di avvicinamento alla finale. Non sono certo un guru che si inventa nulla di speciale. Vi aspettate sempre qualche magia ma non ci saranno sorprese, la squadra sarà ben messa in campo come sempre”.

Infine: “Il fatto di aver battuto l’Aston Villa ci dà sicurezza anche se la finale è un’altra cosa, ma cito anche i turni contro Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce nel nostro percorso”.

Foto: Instagram Olympiakos