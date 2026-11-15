Mendieta torna sul flop da 90 miliardi: “Non ho mai pensato ai soldi, volevo vincere la Champions, Mancini non mi vedeva”

15/11/2026 | 10:02:07

Gaizka Mendieta torna a parlare della sua esperienza alla Lazio, una delle parentesi più particolari della sua carriera. Arrivato nell’estate del 2001 dal Valencia per circa 90 miliardi di lire, il centrocampista spagnolo era stato accolto come un grande colpo di mercato, ma la sua avventura nella Capitale non rispettò le aspettative. A distanza di anni, l’ex biancoceleste ha ripercorso quel periodo, raccontando anche cosa è successo dopo aver lasciato il calcio giocato, alla Gazzetta dello Sport. Mendieta ha spiegato di non aver mai avvertito il peso dell’enorme cifra investita dalla società: “La mia testa non ha mai pensato ai 90 miliardi. Avevo un’altra ossessione: vincere la Champions League”. Il centrocampista ha individuato soprattutto nei continui cambiamenti societari e tecnici una delle difficoltà della sua esperienza italiana: “C’erano tanti nuovi giocatori, anche con un nuovo allenatore, ed era necessario un tempo per adattarmi, che però non mi è stato concesso”. Nonostante il periodo complicato, il rapporto con i tifosi laziali è rimasto positivo. Mendieta ha ricordato con particolare affetto il giorno della sua partenza: gli ultras si presentarono alle sette del mattino in albergo per salutarlo prima del trasferimento al Middlesbrough. “Io mi ero preparato agli insulti. Avevano capito che non ero io a tirarmi indietro, era l’allenatore Mancini che non mi vedeva”, ha raccontato. L’ex centrocampista ha parlato anche del calcio italiano e della situazione della Nazionale: “Sono dispiaciuto per le mancate qualificazioni mondiali. Sul presente della Lazio, invece, ha mostrato di seguire soprattutto i risultati, senza nascondere il proprio affetto per i colori biancocelesti”.

Foto: instagram Mancini