Mendieta racconta: “A Roma non ho avuto tempo per adattarmi. Scudetto? La Lazio può vincerlo”

Intervistato da AS, l’ex-centrocampista Gaizka Mendieta ha commentato la sua deludente annata alla Lazio: “L’adattamento a un nuovo calcio, una diversa modalità di allenamento, richiedono tempo e non ho avuto continuità in termini di presenze in una squadra praticamente nuova. Qualcosa di simile è successo a Nedved alla Juventus e a Zidane al Real Madrid, ma hanno avuto più tempo di quello che è stato dato a me. Non so se il mio carattere non mi abbia aiutato. So di avere avuto delle responsabilità, ma non per quello che è stato pagato per me, a quello ho dato un’importanza relativa. Nel 2001 è vero che il Real Madrid era interessato, ma sapevo che sarebbe stato impossibile. I rapporti con il Valencia erano pessimi dopo la vicenda Mijatovic e il mio club non avrebbe mai accettato la cessione. La decisione di andare in Lazio è stata congiunta con il Valencia, abbiamo pensato che fosse il momento migliore. La Lazio nel 2002 prima mi ha permesso di parlare con l’Athletic, poi ha interrotto le trattative. Fu al tempo di Zubizarreta come direttore a Bilbao. La verità è che mi sarebbe piaciuto giocare per l’Athletic ed è una delle cose che non sono riuscito a realizzare. Ho sempre cercato di non avere molti “cosa sarebbe successo se …” e di sperimentare il calcio in altre squadre e campionati. Sono andato al Barcellona: non so se il 2002 fosse il momento peggiore per arrivare lì, ma sicuramente non fu il migliore. Dopo il mio primo anno in Italia, volevo andare in un grande club e avere più stabilità di quella che avevo nella Lazio. Van Gaal è stato decisivo. La Lazio di oggi? Sinceramente credo che laLazio sia un grande club italiano, che non vince lo scudetto da molto tempo. Tuttavia è dura perché la Juventus e l’Inter sono forti e sono in lotta. Le possibilità e le speranze sono comunque reali.”

Foto: AS