Mendes ricorda: “Tutti volevano CR7 in prestito, solo Ferguson ha creduto in lui”

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un’intervista ai taccuini del The Independent soffermandosi sul trasferimento del portoghese al Manchester United nel lontano 2003: “Ho sempre pensato che l’allenatore sia l’elemento decisivo in un trasferimento. Il caso di CR7 ne è un esempio perfetto. Lo volevano tutte le società, ma l’avrebbero preso solo in prestito dallo Sporting. L’unico disposto a prenderlo a titolo definitivo era Sir Alex Ferguson. In quel momento ero convinto fosse la soluzione migliore, e infatti lo United è stato il club ideale per Ronaldo”.

