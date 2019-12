Mendes: “Pallone d’Oro? Se CR7 fosse rimasto al Real, l’avrebbe vinto. Meritava almeno uno negli ultimi due anni”

Jorge Mendes, presente al Golden Boy a Torino, ha parlato di Cristiano Ronaldo ai media presenti tornando sul Pallone d’Oro non dato al portoghese della Juventus quest’anno: “Ronaldo non ha vinto il Pallone d’Oro? Meritava di vincerlo almeno una volta negli ultimi due anni. Se avesse giocato ancora nel Real Madrid avrebbe vinto ancora il Pallone d’Oro. Può vincerlo l’anno prossimo. Per me è un’ingiustizia, Cristiano pensa solo a lavorare e a vincerlo il prossimo anno”.

Foto: Marca