Mendes: “James Rodriguez? Spero nella soluzione migliore per lui e per il Real”

Il futuro di James Rodriguez è tutto da scrivere. Oggi ne ha parlato anche il suo agente, Jorge Mendes, a margine del premio “Leyenda” consegnato a Madrid a Cristiano Ronaldo: “James Rodriguez? Non sono io a decidere queste cose – ha dichiarato l’agente a Radio Marca -. Chiedetelo a Florentino Perez. Lui è un professionista, vedremo cosa accadrà, non lo so. Spero nella soluzione migliore per il club e per il calciatore. Ronaldo? Cristiano è il miglior atleta della storia. Cristiano e Florentino sono due amici e hanno fatto un lavoro spettacolare insieme”.

Foto: Twitter personale James Rodriguez