Mendes: “CR7 non si può paragonare a nessuno, è il migliore. Vuole vincere e giocare ancora con la Juve”

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un’intervista parlando del suo assistito ai microfoni di Sky Sport: “Cristiano non può essere paragonato a nessuno. Da ultratrentenne, ha fatto cose che gli altri non hanno mai fatto: è il più forte, i giovani prendano esempio da lui. È già a quota 9 gol in Italia, un campionato in cui è più difficile segnare. Tra poco farà 35 anni, ma vuole ancora giocare e vincere con la Juventus”.

Foto: Record