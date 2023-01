Memoria difensiva Juve: “Procura FIGC non riporta intercettazione rilevante”

Arrivano novità sulla difesa della Juventus sull’inchiesta che la vede coinvolta. L’Ansa riporta un passaggio molto importante della memoria difensiva degli avvocati bianconeri esposta durante il ricorso alla Corte Federale d’Appello di venerdì scorso. Di seguito una telefonata del 15 luglio 2021 tra Stefano Bertola, allora uomo-contabile della Juve, e il direttore sportivo Federico Cherubini nel corso della quale i due parlano dell’ispezione della CONSOB e dei valori contabili dati ad alcuni calciatori.

Bertola a Cherubini: “No, no, non c’è nessun intento”, “Doloso no. Se loro quello stanno cercando, non troveranno nulla”, sono due delle frasi più incisive dichiarate da Bertola e che, stando alla versione delle memorie, sarebbero state ignorate o comunque non riportate nei termini più significativi da chi della Guardia di Finanza ha trascritto e dalla Procura Federale nel proprio atto portato a processo.

Nella memoria difensiva della Juve si legge: “Non si può non evidenziare, anche solo a titolo esemplificativo che la Procura federale non riporta nel proprio atto il contenuto di una rilevantissima intercettazione intercorsa tra Cherubini e Bertola in data 15 luglio 2021, di cui la Gdf nella propria annotazione non riporta la parte finale assai significativa in termini di insussistenza dell’illecito”.

Foto: Twitter Juventus