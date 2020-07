Meluso: “Meritiamo la salvezza, oggi è decisiva”

Il direttore sportivo del Lecce, Meluso, ai microfoni di DAZN ha presentato la sfida contro il Bologna e della possibilità di salvarsi: “Abbiamo cercato di guardare in casa nostra. La sconfitta di ieri del Genoa ci ha dato una spinta psicologica, ma il Bologna non ci regalerà nulla e sarà una sfida molto difficile. Noi ci giochiamo tanto per continuare a sperare in una salvezza che meriteremmo. Oggi sarà decisiva”.

Foto: profilo twitter Lecce