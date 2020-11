Meluso (dt Spezia): “Pobega è in un momento magico. Il Milan ha la recompra”

Il direttore tecnico dello Spezia, Mauro Meluso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento in casa spezzina e del gioiellino Tommaso Pobega, che sta vivendo un momento magico.

Queste le sue parole: “Tommaso Pobega è in un momento magico, siamo felici per lui e per noi. E’ un ragazzo di talento, sta dimostrando le sue qualità. Ha segnato a Benevento, lo aveva fatto anche con la Juventus e ha contribuito a portare a casa punti importanti per noi. Ieri ha messo a segno una doppietta stupenda con l’Under 21 trascinando la Nazionale al successo in Islanda. Sta facendo cose straordinarie ma deve restare calmo e con i piedi per terra. Saremmo stati più contenti se il Milan ci avesse concesso il riscatto libero ma in casa rossonera sanno che il ragazzo ha prospettiva e non vogliono mollarlo: per questo il Milan si è tenuto il contro riscatto o come si dice, la recompra”.

Su Maggiore, altro giovane: “E’ molto forte, siamo certi che farà parlare di sè anche lui. Abbiamo voluto che rimanesse, con Italiano abbiamo puntato su di lui, su Bastoni del settore giovanile che sta facendo benissimo. Poi Ramos, Erlic, ragazzi giovani ma con avvenire, ai quali abbiamo affiancato gente di esperienza e di spessore, di categoria. Abbiamo pensato, in un mercato difficile, di avere una rosa più ampia rispetto al normale. Siamo contenti che si siano tutti integrati, a Benevento ne avevamo 12 fuori tra infortuni e Covid, la rosa ampia ci ha concesso di avere minori contraccolpi negativi”.

Sul mercato estivo: “Lo Spezia al 20 agosto aveva 10-11 elementi: non ero ancora in carica visto che ero a Lecce fino alla fine della scorsa stagione, ha fatto l’ultima dei play-off che ha sancito la promozione storica in Serie A. Dal 1 settembre andava rinforzata una buona squadra, penso che abbiamo fatto i salti mortali in poche settimane a fare una squadra competitiva. E’ presto per dire se potrà salvarsi o meno ma il fatto che ce la giochiamo con tutti è importante”.

Foto: Twitter Spezia