Meluso: “Cerchiamo calciatori forti, interverremo su centrocampo e difesa. Il Lecce si salverà”

Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nella quale ha ribadito le strategie di mercato della società pugliese per gennaio: “Con la società abbiamo parlato di calciomercato in modo schietto e sincero come nostro solito, senza nasconderci. In questo 2019 abbiamo fatto qualcosa di buono, ma non è un motivo valido per cullarsi. Sappiamo che dopo ogni successo c’è un’altra sfida da affrontare, senza avere il tempo di rilassarsi, e insieme lavoriamo per questo”.

Obiettivi di mercato

“È certo che il presidente ha la voglia e la necessità intima di fare il possibile, sfiorando l’impossibile, per darci gli strumenti per salvare la squadra. Io sono su questa barca dalla C, e sono al loro fianco per combattere. Cerchiamo calciatori forti. Principalmente lavoreremo su centrocampo e difesa, davanti invece abbiamo delle importanti garanzie. Ovviamente saremo vigili per cogliere le opportunità che si troveranno durante il mercato“.