Meluso, anche un incontro con la Ternana. E mai in lizza per il Palermo

Mauro Meluso ha voluto smentire contatti con la Ternana, in base a quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. Ha ragione Meluso: in effetti ha incontrato Bandecchi, patron della Ternana, ma deve portare pazienza. In carica c’è Luca Leone, che ha un contratto fino al 2025 ma non la fiducia dello stesso Bandecchi malgrado le dichiarazioni di facciata. Rispondendo a una domanda di chi solitamente sta sull’altra sponda, Meluso ha smentito forse per imbarazzo. Lo avevano accostato al Palermo, eppure lì non c’erano margini. Meluso vorrebbe ripartire dalla Serie A, ma in Serie A è retrocesso con il Lecce (alcune operazioni di mercato resteranno memorabili…) e lo Spezia l’ha congedato. Quindi, per stare in A devono esserci le condizioni e gli estimatori, altrimenti meglio una bella B. Rinfrescando l’unico campionato che Meluso ha vinto, quello con il Lecce, dopo un’infinità di tentativi a vuoto. Gli stessi tentativi a vuoto che lo avevano visto protagonista in C, malgrado budget enormi, prima che il Lecce gli consentisse di interrompere un’impressionante striscia negativa. A proposito della Ternana: ma siamo davvero sicuri che il problema fosse Cristiano Lucarelli? I risultati dall’avvento di Andreazzoli dicono l’esatto contrario.

Foto: sito Spezia