Melis (dg Cagliari): “Contenti dell’inizio e del lavoro di Pisacane. L’obiettivo è salvarsi”

27/09/2025 | 20:49:44

Stefano Melis, Direttore Generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo una tifoseria favolosa, molto calda e con ottimi numeri in relazione agli abbonamenti. Ci seguono sempre e saranno con noi. L’auspicio è di arrivare alla salvezza il prima possibile: la parte positiva è che, tutti uniti, stiamo andando verso una direzione positiva. Bravi Angelozzi e il Presidente. Oggi, tra l’altro, c’è un messaggio importante: stiamo lavorando per dare forza a un’eccellenza come Paolo Fresu per un messaggio di pace: quello che sta succedendo, a livello internazionale, non può lasciarci indifferenti”.

Foto: logo Cagliari