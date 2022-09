MEITÉ, ANCORA TU: LA CREMONESE CI PUNTA

Soualiho Meité è il nuovo innesto nel motore della Cremonese. Il giocatore, di origini ivoriane, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Nasce a Parigi, il 17 marzo del 1994, e cresce nel settore giovanili dell’Auxerre, dove inizia come difensore per poi alternare diversi ruoli come quello di interditore davanti alla difesa che, con il passare del tempo, fa sempre più suo.

Nel 2013 però, L’Auxerre retrocede e il Lille si assicura il giocatore. Nel corso delle due stagioni e mezzo trascorse nel club francese gioca a corrente alterna, pur riuscendo a trovare l’esordio in Champions League.

Nella finestra di mercato invernale del 2016 si trasferisce allo Zulte Waregem, in Jupiler Pro League, dove vive due anni d’oro da protagonista ed è proprio questa parentesi della sua carriera a riaprigli le porte della Ligue 1, al Monaco. Non trovando grande spazio, nel giro di sei mesi viene ceduto in prestito al Bordeaux. A fine stagione però ritorna temporaneamente alla base, al Monaco. Ed è proprio in questo periodo, siamo nell’estate 2018, che la Serie A bussa alla sua porta; il Torino si assicura il giocatore.

Il suo impatto con la maglia granata è sicuramente positivo: segna il suo primo gol, alla seconda giornata di campionato, a San Siro contro l’Inter. In due stagioni e mezzo colleziona 94 presenze e 3 gol.

Tra le fila granata ottiene una sorta di consacrazione sotto la guida di Mazzarri e, nel gennaio del 2021, viene ceduto in prestito al Milan. I rossoneri però decidono di non esercitare il riscatto, e così passa al Benfica, dove totalizza 27 presenze tra campionato, Champions League ed Europa League.

La sua carriera inizia con un rimbalzo di ruoli, dal centro della difesa al cuore della mediana, sfruttando le sue importanti doti fisiche. Alto 1.87, abbina il suo strapotere fisico ad un’intelligenza tattica ed eleganza palla al piede. Da segnalare, inoltre, le sue abilità d’inserimento specialmente sui calci piazzati.

Come detto in principio, in questa finestra di mercato estiva la Serie A è tornata a bussare alla sua porta, con la Cremonese che si aggiudica il giocatore. Una nuova avventura italiana è iniziata per lui. E, con lei, anche l’occasione per ritrovare continuità e fiducia.

Foto: Twitter Cremonese