Meité ringrazia Milan e Torino: “Mi hanno fatto crescere come giocatore e come uomo”

Soualiho Meité, nuovo calciatore del Benfica ed ex di Torino e Milan, tramite il proprio account Instagram, ha voluto ringraziare i due club italiani che lo hanno consacrato nel calcio che conta. Ecco il suo messaggio:

“Voglio ringraziare Ac Milan e Torino per l’opportunità che mi hanno dato. Sono molto contento di aver giocato per questi due club. Mi hanno permesso di crescere come giocatore e come uomo. Gli auguro il meglio”.

Foto: Instagram Meité