Meite all’Al Hilal spegne qualsiasi illazione su Kean

29/01/2026 | 23:35:28

Non abbiamo creduto, neanche per un minuto, alla possibilità di un trasferimento di Moise Kean all’ Al-Hilal. A maggiore in questi ultimi giorni di mercato, con la Fiorentina che in qualche modo ha la necessità di risalire la corrente dopo una stagione molto negativa. Chi ha pensato, scritto o detto che Kean sarebbe stato stato un’opzione per Simone Inzaghi è stato spento dai fatti, ben oltre qualsiasi fantasiosa interpretazione. Infatti, l’Al-Hilal ha chiuso la pratica Kader Meite del Rennes, nome anticipato nei giorni scorsi da Gianluigi Longari, a conferma che per Kean era solo uno sforzo di fantasia è mai un abbozzo di contatto per strapparlo alla Fiorentina.

Foto: sito Fiorentina