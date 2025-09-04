Meister: “Felice che il Pisa abbia puntato su di me. Gilardino è più rilassato rispetto a Inzaghi”

04/09/2025 | 20:13:51

Henrik Meister ha parlato in conferenza stampa, presentando la sua nuova avventura con il Pisa: “Sono molto felice che il Pisa abbia puntato su di me, a titolo definitivo. Penso di aver iniziato bene la stagione, con la Roma ho avuto qualche occasione, poteva andare meglio, ma ci saranno altre occasioni per segnare. Gli obiettivi? Per me sono più importanti quelli di squadra rispetto a quelli individuali. Se si raggiungono gli obiettivi della squadra possiamo trovare quelli personali. Ogni allenatore che ho incrociato aveva le proprie idee, ognuno ha il proprio stile.Inzaghi è più passionale, Gilardino è più rilassato, ma il suo modo di giocare calza perfettamente al mio stile. Il fantacalcio? Lo conosco, ma non ci gioco. Un consiglio? Non prendetemi!”

Foto: Instagram Pisa