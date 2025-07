Meglio tardi che mai: Douglas Luiz è alla Continassa

28/07/2025 | 13:05:14

Meglio tardi che mai. Con un bel po’ di ritardo rispetto a quando avrebbe dovuto raggiungere Torino, Douglas Luiz si è presentato alla Continassa per mettersi a disposizione (si fa per dire…) di Tudor. Chiaramente la sua posizione, non soltanto in chiave mercato, verrà analizzata nelle prossime ore, come minimo si prospetta una salata multa dopo quanto accaduto.

Foto: Instagram Douglas Luiz