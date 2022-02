Il calcio torna a sorridere. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta pochi minuti fa, si amplia la capienza degli impianti sportivi all’aperto fino al 75%, mentre per i palazzetti al chiuso fino al 60% per le regioni che ricadono in zona bianca. Il provvedimento entra in vigore il 19 febbraio, ma è valido solo per le regioni in zona bianca.

FOTO: Sito Milan