Meglio la Fiorentina, ma vince la Juve: decide un autogol di Venuti

Se nel primo tempo ai punti avrebbero meritato di più i padroni di casa, nella ripresa l’inizio è stato di marca viola mentre poi gli ospiti sono venuti un po’ fuori per poi lasciare il campo nuovamente alla squadra di Italiano. Ottima la prestazione di Ikoné a cui è mancato “solo” il gol: pronti via ed è subito palo dopo aver saltato De Sciglio e Pellegrini. L’occasione più nitida per la Juve capita al 56′ sui piedi di Vlahovic, che regge il contrasto con Igor e tenta un pallonetto sventato da Terracciano. Risponde Biraghi con un mancino potente deviato da Perin. Poi Cuadrado sciupa una ripartenza innescata da un recupero di Vlahovic su Castrovilli. Nel frattempo entra in campo Gonzalez, non al meglio, che protesta per un leggero contatto in area bianconera con De Sciglio: l’arbitro fa proseguire. Sempre Fiorentina avanti con Sottil, però poco preciso. In chiusura il colpo di scena: Cuadrado scappa sulla destra e piazza un cross teso in mezzo che Venuti, dopo il liscio di Milenkovic, tocca con la coscia e il petto e manda alle spalle di Terracciano. Curiosità: anche nel precedente di campionato fu il colombiano a mettere un pallone in mezzo deviato in porta dall’ex Benevento. I viola giocano meglio, ma alla fine la Juve sbanca il Franchi.

Foto: Twitter Juve