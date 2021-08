Ufficiale: la Fermana si assicura il centrocampista classe 2002 Medori

È ufficiale il trasferimento di Alessandro Medori, centrocampista classe 2002, dalla Sambenedettese alla Fermana. Lo annuncia il club marchigiano tramite il proprio sito. Ecco la nota:

“La Fermana comunica di essersi assicurata le prestazioni del centrocampista classe 2002 Alessandro Medori. Centrocampista centrale di ottima struttura fisica, arriva dalla Sambenedettese dove era stabilmente aggregato al gruppo della prima squadra venendo anche convocato in prima squadra in più circostanze. Si tratta di un altro acquisto in prospettiva per la Fermana che guarda con particolare attenzione il panorama giovanile”.

Foto: Twitter Fermana