Medico Inter: “Christian non aveva mai dato segnali allarmanti”

Il capo dello staff medico nerazzurro Piero Volpi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione Eriksen, affermando come in passato non c’era mai stato un segnale allarmante da parte del danese da questo punto di vista.

Queste le sue parole: “Abbiamo passato una brutta ora, non io ma tutta la famiglia del nostro club. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a esami approfonditi. L’importante è che stia bene, ma mai c’era stato nessun episodio che, neppure lontanamente, aveva fatto intravedere un problema, né quando era al Tottenham, né tantomeno all’Inter. In Italia i controlli molto rigidi”.

Foto: Twitter uff. Inter